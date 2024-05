Depuis 2 jours, les bagages de plusieurs vols en partance de Brussels Airport ne sont toujours pas partis: "Je n'ai pas mes médicaments", déplore Valérie

Depuis deux jours, les bagages de plusieurs vols en partance de Brussels Airport ne sont toujours pas partis. Ils étaient restés au sol en raison d'un problème technique, obligeant les passagers a s'envoler sans eux. Mais cela peut être très problématique, par exemple, lorsque vous suivez un traitement médicamenteux et que les pilules sont toujours à Bruxelles.

C'est le cas de Valérie, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous. Elle est arrivée mardi sur l'île de Rhodes, en Grèce sans ses bagages, et notamment, sans ses médicaments, qu'elle prend normalement tous les jours. "Dans les bagages à main, j'ai mis les maillots, les shorts, des pulls, mais je n'ai pas mis les médicaments. Jusqu'ici, je tiens le coup, mais plus de jours sans, ça va être un peu compliqué", confie-t-elle.