Les Traîtres: Benny B en hologramme sur le plateau du RTL info 13h

Léon Semmeling, ancien joueur du Standard de Liège, a effectué son dernier voyage à Dalhem C'est à l'église Saint-Servais de Berneau, à Dalhem, que s'est déroulée mardi en fin de matinée la liturgie des funérailles de Léon Semmeling, ancien Diable Rouge et joueur du Standard de Liège décédé la semaine dernière à l'âge de 84 ans. L'affluence était telle que plus aucune place n'était libre dans l'église. Lors de la cérémonie, l'homme a été décrit comme une personne inspirante. Deux de ses petits-enfants ont pris la parole devant l'assemblée et ont peint le portrait d'un papy aimant, formidable et d'une franchise inégalable.