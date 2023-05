La Gaume entière va vibrer au son d’instruments très particuliers ce week-end des 27 et 28 mai lors d’un événement tout à fait exceptionnel et unique en Belgique : la toute première édition d’un rassemblement international de sonneurs de cors des Alpes. Il est organisé par le groupe local des Coralpins Gaumais en collaboration avec le Parc Naturel de Gaume, le Rotary Club de Virton et la Maison de Tourisme de Gaume. Informations pratiques à retrouver sur le site www.lescoralpinsgaumais.be.