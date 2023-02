Ce qui a changé depuis un an? "Les Ukrainiens russophones apprennent l'ukrainien" pour se distinguer des Russes

Gérald Thomasset est Français. Il s'est installé en Ukraine il y a plus de 20 ans et était à la tête d'un élevage de canards de plus de 16.000 bêtes avant le début de l'invasion russe il y a un an, près de Boutcha. Lors des bombardements de la région, son élevage a été totalement détruit. Il a fui en France avec sa famille. Aujourd'hui, il est de retour en Ukraine pour relancer son activité. "Si les Ukrainiens revivent malgré la guerre, pourquoi pas moi?", se dit-il, tout en sachant sa famille à l'abri en France pour le moment.