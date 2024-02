Le festival du cinéma de Berlin démarre avec son tapis rouge tenu au théâtre Theater am Potsdamer Platz où les acteurs Cillian Murphy, Matt Damon et Emily Watson, entre autres, font une apparition aux côtés de Lupita Nyong'o, présidente du jury de la Berlinale. La manifestation berlinoise ouvre le bal des trois grands festivals européens, avant Cannes en mai et Venise en septembre.