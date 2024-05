"On n'arrivera plus jamais aux prix d'avant": l'augmentation du prix du papier impacte la presse et les petites entreprises

"Faire les journaux coûte de plus en plus cher", indique Alain Dermonde, qui consomme un papier dont le prix a augmenté de 40% en deux ans. "Je pense qu'on commence à arriver à une situation stable, ce qui est très bien", relativise-t-il en évoquant une certaine facilité pour "négocier les coûts", étant donnée la demande décroissante. "Mais je pense qu'on n'arrivera plus jamais aux prix d'avant la crise, ça, ce n'est pas possible..."

Une situation difficile pour les petites entreprises



À l'autre bout de la chaine la TPE (Très petite entreprise) de Cédric Barbiaux, qui fabrique des menus pour l'Horeca sous forme de bande-dessinée. "Il y a eu une première augmentation de 15 à 20% après le Covid, une deuxième augmentation de 2,5% l'année passée", énumère-t-il. "Donc on approche les 25 à 30%, puisque depuis lors il y a encore eu des augmentations..."