Espagne: victoire des socialistes en Catalogne, "un jour historique"

Les socialistes du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez ont remporté dimanche une nette victoire lors d'élections régionales cruciales en Catalogne, où les indépendantistes de Carles Puigdemont ont perdu leur majorité, plus de six ans après la tentative de sécession de 2017. Menés par Salvador Illa, ancien ministre de la Santé durant la pandémie de Covid-19, les socialistes catalans ont remporté 42 sièges au Parlement régional qui en compte 135. C'est neuf de plus que lors du dernier scrutin de février 2021. Saluant un résultat "historique" sur X, Pedro Sánchez a estimé qu'une "nouvelle étape (s'ouvrait) en Catalogne". "Une étape pour tous les Catalans, quoi qu'ils pensent", a renchéri, sous les acclamations de ses partisans, M. Illa, qui reste toutefois loin de la majorité et va devoir entamer dès lundi des négociations avec de potentiels alliés pour espérer diriger la région.