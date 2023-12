Indiens bloqués dans la Marne: l'avion en route vers Bombay, 276 passagers à bord L'avion immobilisé depuis jeudi à l'aéroport de Vatry, dans le département de la Marne (est de la France) a redécollé lundi à 14h35 vers Bombay, avec 276 passagers indiens à bord sur les 303 initiaux, les deux passagers soupçonnés d'être des passeurs ayant pour leur part été laissés libres par la justice. Outre ces deux Indiens, 25 autres, dont deux mineurs, restent pour le moment en France après avoir formulé une demande d'asile, qui va être analysée à l'aéroport Charles-de-Gaulle, a précisé la préfecture de la Marne dans un communiqué. L'Airbus A340 de la petite compagnie roumaine Legend Airlines, bloqué à l'aéroport de Vatry (Marne) depuis jeudi après-midi après des soupçons de traite d'êtres humains, s'est envolé à destination de Bombay, a-t-elle précisé. Les deux Indiens soupçonnés d'être des passeurs, nés en 2000 et 1984, n'ont pas été mis en examen, mais placés sous le statut plus favorable de témoins assistés et so