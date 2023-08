Le championnat de portage d'épouses a eu lieu en Hongrie

Un couple lituanien a remporté une compétition de portage d'épouses en Hongrie, samedi 26 août, en traversant des fossés d'eau et en passant par-dessus des bottes de foin, sous des températures caniculaires. La plupart des couples participant à ce concours, où les hommes effectuent une course d'obstacles avec leur femme en bandoulière, ont choisi la technique du portage à dos d'âne. Cependant, les vainqueurs, Vytauras Kirkliauskas et Neringa Kirkliauskiene, ont utilisé le "portage estonien", qui consiste pour la femme à se suspendre à l'envers, les jambes autour des épaules de son mari, en s'accrochant à sa taille.