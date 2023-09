Pluies torrentielles en Espagne: l'eau s'infiltre dans le métro madrilène sous le regard impuissant des usagers

Routes coupées, villes confinées et population invitée à rester chez elle: des pluies torrentielles se sont abattues sur une grande partie de l'Espagne pendant le week-end, y compris sur l'archipel des Baléares, un déluge qui devrait durer encore lundi. Lundi matin, on dénombrait un mort et plusieurs disparus. A Madrid, le métro s'est retrouvé inondé par endroits.

Dans plusieurs villes du pays, des maires demandaient ainsi aux habitants de rester chez eux face aux risques d'inondations, à l'instar de la touristique Tolède, où le maire Carlos Velázquez a demandé à ses administrés "de rester dans la mesure du possible à la maison". A Alcanar, entre Barcelone et Valence (est), la population a dû se confiner "en raison de l'accumulation de pluie et d'éventuelles inondations", ont indiqué les services de secours, conseillant "aux habitants de se rendre aux étages supérieurs des maisons".



Lundi, "le centre de la dépression devrait s'éloigner vers l'ouest et l'Atlantique", prévoit Aemet, ajoutant que les averses et les orages vont se poursuivre dans la moitié ouest et le centre du pays. L'agence estime que l'alerte météo devrait se terminer mardi.