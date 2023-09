Un nouveau métier dans le monde médical: voici en quoi consistera le poste d'assistant de pratique

Le ministre de la Santé cherche des pistes pour soulager les médecins. Il compte créer le poste d'assistant de pratique médicale. A mi-chemin entre l'administratif et l'infirmier. Une formation d'un an et demi qui pose encore beaucoup de questions. En quoi consiste-t-elle concrètement et quel est son objectif?

"Cela ne va pas tout résoudre, mais je pense à l'équilibre vie privée - vie professionnelle, l'évolution du métier, l'évolution des attentes... On doit donc savoir s'adapter, se donner les moyens de mieux faire notre travail. Pour la prévention, on a des marges d'amélioration avec des effectifs en diminution. Cette organisation est, je pense, souhaitable", explique Guy Delrée, le président de la fédération des associations de médecins généralistes de la Région wallonne.

Ce poste devrait améliorer le contact entre le patient et son médecin en leur offrant plus de temps. Les généralistes infimiers et infirmières seront déchargés des tâches administratives et logistiques. L'assistant de pratique s'occupera également des actions de prévention pour la vaccination et le dépistage du cancer notamment. Mais des questions financières se posent.

"Qui va payer cette personne? Les médecins ne savent pas payer quelqu'un qui ne rien 'rien leur rapporter' et leur coûter en termes de temps, leur coûter en termes de locaux", ajoute Guy Delrée.