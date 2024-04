Le Congrès américain adopte une aide pour l'Ukraine et pour Israël ... avec un message pour Vladimir Poutine

Les Etats-Unis ont adopté mardi une gigantesque enveloppe d'assistance militaire et économique pour l'Ukraine, fruit de mois de tractations extrêmement tendues et laborieuses au Congrès. Le Sénat américain a aussi donné son feu vert à des milliards en aide militaire à Israël pour lutter contre le Hamas et l'Iran. Le plan américain comporte aussi plus de neuf milliards de dollars pour "répondre au besoin urgent d'aide humanitaire à Gaza et à d'autres populations vulnérables dans le monde", notamment au Soudan.