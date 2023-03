Le roi Philippe et la reine Mathilde bien arrivés en Afrique du Sud: la première visite d'Etat belge en Afrique depuis 44 ans

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont envolés mercredi en direction de l'Afrique du Sud pour une visite d'État qui se poursuivra jusqu'à lundi. La visite d'État se concentre sur trois villes: Pretoria, Johannesburg et Le Cap. Le couple royal est accompagné par la ministre fédérale des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, les ministres-présidents de Wallonie (Elio Di Rupo) et de la Région de Bruxelles-Capitale (Rudi Vervoort) ainsi que le ministre flamand des Finances Matthias Diependaele. Une importante délégation de chefs d'entreprise et de représentants du monde académique sera également du voyage. Au total, près de 140 personnes seront de la partie.