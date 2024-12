Trois frères à la tête d'une agence immobilière de luxe arrêtés pour des agressions sexuelles sur des dizaines de femmes

Les fondateurs de l’agence immobilière de luxe américaine Official, Oren, Tal et Alon Alexander, sont accusés d’avoir drogué et agressé sexuellement des dizaines de victimes depuis 2010. Ils ont été arrêtés pour trafic sexuel, selon les procureurs fédéraux.

Les cofondateurs d’une agence immobilière de luxe américaine, Official, ont été arrêtés pour des accusations de trafic sexuel, ont annoncé mercredi les procureurs fédéraux américains. Oren Alexander, Tal Alexander, ainsi que leur frère Alon Alexander, sont accusés d’avoir drogué et agressé sexuellement des dizaines de victimes depuis 2010.

En Floride, mercredi également, Katherine Fernandez Rundle, procureure de Miami-Dade, a annoncé l’arrestation d’Oren et d’Alon Alexander dans le cadre d’une enquête conjointe sur des allégations d’agressions sexuelles à Miami Beach.

Accusations et poursuites judiciaires

Les trois frères font face à des accusations de complot pour trafic sexuel et de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition. Tal Alexander, 38 ans, est en outre inculpé d’un chef supplémentaire de trafic sexuel. Un avocat de Tal Alexander a refusé de commenter, tandis que les avocats des jumeaux Oren et Alon Alexander, âgés de 37 ans, n’ont pas répondu aux demandes de réaction.

Les frères Alexander sont également poursuivis au civil pour des accusations d’agressions sexuelles, qu’ils nient en bloc.

Une agence immobilière de renom éclaboussée

L’agence immobilière Official, spécialisée dans les propriétés de luxe à New York, Miami, les Hamptons et Aspen (Colorado), avait déjà vu Oren et Tal Alexander quitter leurs fonctions en juin dernier, selon le New York Times. Alon Alexander, pour sa part, travaillait dans une société de sécurité privée.