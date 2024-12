Trop de taxes en Belgique? Voici où "on peut encore faire des économies" pour ce spécialiste

"Le travail est trop taxé en Belgique, mais on taxe aussi très fort d'autres éléments de patrimoine. Par exemple, pour les indépendants, on taxe déjà très fort leurs revenus, qu'ils soient en société ou pas", avance Roland Gillet.

Le spécialiste qui se dit favorable à une réforme fiscale continue: "Il faut gérer ça avec beaucoup plus d'acuité et beaucoup plus de réalisme. C'est trop facile de dire on est tous d'accord pour avoir une pension plus élevée et pour avoir des soins de santé encore meilleurs. En revanche, il faut regarder plutôt comment optimiser. Et deuxième chose, je pense qu'on parle beaucoup de taxes. Mais regardez, c'est le sujet aussi en France, il faut parler des dépenses de l'État. Et je pense qu'on peut encore faire des économies."