A 3 mois de sa réouverture, la cathédrale Notre-Dame de Paris a retrouvé 8 de ses cloches. Elles avaient été retirées après l'incendie pour permettre la restauration de la tour Nord. Nettoyées et révisées, ces cloches, dont la plus lourde pèse plus de 4 tonnes, sont de retour dans le beffroi.