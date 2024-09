Environ 3 millions d'euros: qui paye les frais de la visite du Pape en Belgique?

Le programme du Pape est pour le moins chargé pour les trois prochains jours.

Les messes au Heysel et au stade Roi-Baudouin - qui coûtent "assez cher" selon le journaliste Christophe Deborsu ainsi que le logement sont pris en charge par l'Eglise, tandis que visites dans les universités et les campus de Louvain-la-Neuve et de Leuven sont payées par les établissements eux-mêmes. Tout ce qui concerne la sécurité et les déplacements revient aux contribuables. "C'est l'état belge qui régale."

Mais pourquoi les citoyens devraient-ils payer les frais du Pape, chef religieux? "Il vient aussi comme chef d'Etat, et il y a tout ce qui est mis en place à ce titre-là", souligne Luc Terlinden, Primat de l'Eglise de Belgique. "Ce n'est pas un coût tellement différent des autres visites de chefs d'Etat." Le montant exacy de cette contribution étatique n'est pas connu, bi en qu'il y ait "beaucoup de frais pour la sécurité", reconnaît l'écclesiaste. "Le niveau de sécurité et le nouveau de risques sont très élevés, cela demande un investissement important, y compris pour l'Eglise pour la messe dans le Stade ou pour les images qui vont être diffusées gratuitement dans le monde entier. Les fidèles vont eux-aussi porter ce coût."