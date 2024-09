Fanny découvre que son ancien compagnon, condamné car il la battait, est candidat aux élections: a-t-il le droit de se présenter?

Vous n'êtes pas éligible si vous êtes privé du droit d'éligibilité et donc de vos droits civils et politiques, par condamnation.

Présent à la 14e place sur la liste des Engagés comme candidat d’ouverture, l’homme ne pourra plus être retiré des listes. Mis au courant de son passé, le parti demande néanmoins à tous les Manageois de ne pas voter pour lui tout en précisant "ne pas être le FBI" et n’avoir pas pu vérifier son passé. Reste une question : un homme condamné par la justice a-t-il le droit de se lancer en politique ?

Ça s'applique aux personnes exerçant une fonction publique qui ont détourné des deniers publics ou privés, qui ont perçu de l'argent auquel elles n'avaient pas droit, qui ont été condamnées pour corruption active ou passive, pour s'être fait passer pour ce qu'elles ne sont pas.

Vous n'êtes pas éligible non plus en cas de condamnation pour racisme, xénophobie négationnisme. Et c'est pareil si vous avez été administrateur d’une association condamnée, même avec sursis, pour racisme, xénophobie et négationnisme.

