"La situation en matière de sécurité peut se détériorer": les Affaires Etrangères demandent aux Belges de quitter le Liban

"La situation en matière de sécurité peut se détériorer davantage et sans préavis. En raison de l'imprévisibilité de la situation, tous les voyages au Liban sont déconseillés et il est demandé aux ressortissants belges de quitter le Liban aussi vite que possible", dit l'avis de voyage publié sur le site du SPF.

Les Affaires étrangères demandent aux quelque 1.800 ressortissants belges qui se trouvent au Liban de quitter le pays le plus vite possible, tant que des vols commerciaux sont disponibles.

"Il appartient aux ressortissants belges de contacter eux-mêmes les compagnies aériennes ou une agence de voyage pour réserver un vol vers la Belgique (probablement avec une escale) ou vers une autre destination", précise l'avis. Les Belges présents au Liban sont aussi invités à s'enregistrer sur le site Travellers Online.

La situation au Liban s'est considérablement dégradée ces derniers jours à la suite des tensions entre Israël et le Hezbollah, et de la campagne de bombardements de l'armée israélienne dans le sud et l'est du pays. Des attaques ont également eu lieu dans la banlieue sud de la capitale Beyrouth