Quand JoeyStarr tente de donner le goût de la lecture à des ados

Un peu intimidés mais bien préparés, plus de 300 élèves de 4ème et 3ème du collège Jean-Zay à Verneuil-sur-Seine (Yvelines) ont interrogé mardi JoeyStarr à propos de son roman autobiographique "Le Petit Didier", paru en 2021. Organisée par l'association "Lecture pour Tous", cette rencontre avait pour objectif de donner aux collégiens l'envie de lire et de les détacher de leurs écrans de téléphone ou d'ordinateur. Bonnet sur la tête et baskets dorées aux pieds, le célèbre rappeur et acteur s'est prêté au jeu, répondant à des dizaines de questions allant de sa relation tumultueuse avec son père à sa définition de l'amitié en passant par les raisons qui l'ont poussé à sniffer de la colle à rustine dans sa jeunesse.