Rachid Madrane, le politicien le mieux payé de Belgique: "Oui, on les touche, mais..."

Nous vous le révélions hier, la personnalité politique la mieux payée de Belgique n'est autre que Rachid Madrane (PS), le ministre-président du Parlement bruxellois. Il était l'invité de 7h50 ce mercredi sur Bel RTL Matin. Il a répondu aux questions d'Antonio Solimando, notamment sur la facheuse question de son salaire : "Aujourd'hui, ce qui est déclaré est un peu plus de 200.000 euros brut par an", a-t-il révélé.

Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, Rachid Madrane gagnerait en réalité 243.000 euros brut par an. "Oui, mais tout est mis, dont la partie défiscalisée, qui est de 28%", s'est-il empressé de justifier. "Mais donc, vous les touchez quand même ?", lance alors Antonio Solimando. "Non... Oui, on les touche mais on rétrocède au parti, on paye des impôts... A la fin, ce qu'il reste, ce n'est évidemment pas ce montant. On parle de montant brut, c'est quand même important", ajoute le président du Parlement bruxellois.

Il gagne donc plus que notre Premier ministre qui, lui, gagne 240.000 euros brut par an. "Il y a probablement la question de l'indexation des salaire", dit-il encore. Et de poursuivre: "Je vais retirer ma casquette de président. Au PS, nous qu'est-ce qu'on veut ? Harmonisation maximale. Il est normal que le législatif soit au minimum à 1 euro supérieur au chef de l'exécutif. Ça, c'est ce qu'on veut dans toutes les assemblées. Si on tend vers ça, je suis tout à fait favorable..."