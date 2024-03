Les États-Unis disposent de renseignements confirmant que le groupe terroriste État islamique a revendiqué la responsabilité d'un attentat meurtrier lors d'un concert près de Moscou, vendredi 22 mars, perpétré par un groupe affilié de plus en plus connu sous le nom d'État islamique Khorasan (EI-K). Que représente-t-il? Quelles sont ses origines et représente-t-il une menace?