Des agents de Securail inquiets pour leur sécurité à la gare du Nord: "On part travailler avec la peur au ventre"

Le sentiment d'insécurité autour et dans la gare du Nord à Schaerbeek reste trop élevé selon des agents de sécurité de Securail. Ne se sentant pas suffisamment soutenus par leur hiérarchie, ils s'inquiètent face à "une dégradation de la situation". La SNCB confirme une hausse des violences à l'encontre de son personnel et explique ce qui est mis actuellement en place pour tenter d'apporter une réponse à leurs craintes.

Insécurité, trafic de drogues, vols... La situation autour et dans la gare du Nord à Schaerbeek reste inquiétante. Des problèmes persistent et des agents de sécurité de Securail expriment leur mal-être face à la hausse des violences à leur encontre. "Il y a de plus en plus d’insécurité. Il y a des attaques à main armée à répétition. Des bandes urbaines qui s’affrontent à la gare du Nord. Le trafic de drogue se fait à vue d’œil, devant tout le monde. On se sent seuls car nous sommes 2 agents pour assurer la sécurité de la gare. On part travailler avec la peur au ventre, la peur de devoir intervenir", indique Antoine (prénom d'emprunt), un agent de sécurité.

Ces derniers mois, Franck (prénom d'emprunt), également agent de sécurité dans cette gare, ajoute avoir observé "des attaques au couteau, des agressions physiques, des individus dans des trains avec des armes à feu factices. A ce moment-là, notre dispatching nous demande d’intervenir, il y a une pression constante", témoigne-t-il. Et de poursuivre: "Il y a des agressions physiques mais, selon les règles reçues, on ne peut pas attraper la personne, la fouiller. Des vols de téléphones, ça arrive tous les jours ici. On ne peut rien faire, si on nous montre qui a volé le smartphone. On peut dire à la personne qui s’est fait voler son téléphone d’aller à la police fédérale et de porter plainte. On a des conditions pour intervenir qui sont parfois absurdes. On est par exemple obligé d’avoir 5 personnes identifiables, qui ont été témoins d'une scène pour intervenir. C’est impossible. On dit qu’on est en 2e ligne au niveau de la direction, mais à chaque fois, on arrive en premier". Antoine dit se sentir "inutile" dans son rôle d'agent de sécurité car ses interventions sont limitées.

"On doit faire de la prévention, mais aussi de la répression. Quand on voit des délits, des crimes, on a des droits de rétention sur la personne, le temps de l’arrivée de la police. Même ça, on n’ose pas le faire. Nous avons une paire de menottes, mais si on menotte on doit se justifier. On nous dit aussi de privilégier le dialogue, mais face à une personne sous influence, c’est très compliqué. On est inutile. Quand on voit un crime ou un délit, et qu’on veut intervenir, on n’ose pas. Et la situation à la gare se dégrade. On n’est jamais sûr de rentrer à la maison. Il n’y a pas de soutien de notre direction. On demande que notre employeur prenne en compte la dangerosité de notre travail, et qu’on ait un soutien. Les dangers sont plus présents à la gare du Nord que dans la gare de Bruxelles-Midi." À lire aussi Un commissariat de police va être installé dans la gare du Midi Nous constatons une hausse des agressions envers notre personnel Tom Guillaume, le porte-parole de la SNCB, a confirmé la hausse des violences à l’encontre des agents Securail. "Nous constatons une hausse des agressions envers notre personnel et nous le regrettons. Au niveau de la SNCB, nous avons mis en place un dispositif de suivi des accompagnateurs victimes d’une agression. Il y a 250 professionnels qui accompagnent les personnes qui ont vécu une situation parfois traumatisante. A côté de ça, la SNCB assure le suivi juridique d’une éventuelle plainte qui pourrait être déposée en cas d’agression." En 2022, le personnel de la SNCB dans son ensemble a subi 1.900 agressions (4 fois sur 10 avec de la violence physique).