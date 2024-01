Ce que les artistes montrent sur la piste de cirque mérite le plus grand respect. Tout comme Silke Pan, qui a évolué au plus haut niveau durant des années. Mais en 2007, elle découvre à quel point les acrobaties en hauteur peuvent être dangereuses : Silke Pan tombe du trapèze et est depuis paraplégique. Mais aujourd'hui, elle se produit à nouveau, au Cirque Roncalli en Allemagne. L'artiste de 51 ans démontre tout ce qu'il est possible d'accomplir si l'on n'abandonne pas.