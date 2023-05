L'armée colombienne affirme être "très proche" de retrouver les quatre enfants rescapés d'un accident d'avion et disparus maintenant depuis près de 30 jours dans la jungle du sud de la Colombie. Les derniers indices retrouvés, un nouvel abri de fortune, des fruits mâchés et une petite empreinte enfantine, confirment qu'ils sont en vie et qu'ils ne sont pas loin des sauveteurs.