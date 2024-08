Viol et meurtre d'une jeune praticienne en Inde: des milliers de manifestants dans les rues de New Delhi

Les médecins indiens ont lancé samedi une grève nationale après le viol et le meurtre d'une jeune praticienne, un crime qui a suscité l'indignation à travers ce pays qui connaît un problème chronique de violences faites aux femmes. La découverte du corps ensanglanté de cette médecin de 31 ans, le 9 août, dans un hôpital public de Calcutta, dans l'est du pays, a entraîné de violentes manifestations dans plusieurs villes. Dans un premier temps, médecins et professionnels de santé ont appelé à manifester pour obtenir la mise en place de mesures. Des dizaines de milliers d'Indiens ont rapidement rejoint le mouvement .