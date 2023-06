Un projet pilote au Pérou utilise un robot pour planter des graines afin d'aider au reboisement de l'Amazonie, où la forêt vierge et la biodiversité sont détruites par l'exploitation minière et l'exploitation forestière, en grande partie illégales. Avant la Journée mondiale des forêts tropicales le 22 juin, l'organisation à but non lucratif Junglekeepers affirme que l'intégration de robots dans la lutte contre la destruction de la forêt tropicale pourrait changer la donne.