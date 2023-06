"Ne vous attendez pas à du Like a Virgin": cette artiste de renommée internationale qui prête sa voix à Christine and the Queens

Christine And The Queens (ne l'appelez plus Chris ou Redcar), vient de sortir un nouvel album : "Paranoia, Angels and True Love". Cet album, en anglais, est présenté comme un triptyque. Dans les différents titres et comme le fait régulièrement Christine And The Queens dans ses chansons, des passages sont parlés. Mais au lieu d'entendre sa voix, le chanteur (désormais, l'artiste se genre au masculin.), on peut écouter une autre très célèbre voix... Dans trois titres, Madonna prête sa voix à Christine And The Queens pour son album et lui offre des monologues.