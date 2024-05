Patrick nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, il a remarqué que les coureurs du Giro jetaient leurs gourdes dans les champs. Il se demande s'ils ont le droit et si ces déchets sont ramassés. Réponse avec Justine Pons, qui chaque jour répond à vos questions, celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous.