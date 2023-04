Oups: ce joueur de West Ham panique et se fait pourchasser... par le chien d'un coéquipier

Maxwell Cornet était moyennement serein, hier, au centre d'entraînement de son club de West Ham. Le joueur ivoirien a visiblement une peur bleue des chiens et n'a donc pas trop apprécié la venue de l'animal d'un de ses coéquipiers. Ce dernier, déjà bien massif, est venu saluer le groupe et a donc pris la direction de Cornet. Mais une vidéo diffusée par Alphone Areola sur TikTok montre Cornet prendre la fuite, par peur, se faisant ainsi pourchasser par le chien, qui voulait juste lui faire un gros câlin. Le tout a provoqué un énorme fou-rire dans le groupe présent à ce moment sur place. On notera que la peur des chiens est évidemment courante.