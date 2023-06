Thierry Saegeman, patron d’Engie - L’invité RTL Info de 7h50

L’invité de 7h50 de ce vendredi 30 juin sur Bel RTL sera Thierry Saegeman, patron d’Engie. Il ne s’était plus exprimé depuis l’an dernier, sa venue est donc un événement. Il parlera du maintien ouverts de deux réacteurs nucléaires, Doel 4 et Tihange 3. Il répondra aussi à la question du moment : pour le gaz et l’électricité, faut-il préférer un contrat fixe ou variable? Et il nous dira si le réseau tiendra quand nous roulerons tous en voiture électrique. L’entretien sera mené par Christophe Deborsu