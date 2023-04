Tinne Van der Straeten, Ministre de l’énergie, sera l'invitée de RTLINFO ce lundi à 7h50, sur Bel-RTL. Elle répondra en direct aux questions d'Antonio Solimando. (Le « sommet de la mer du Nord » se tient ce lundi, avec 9 chefs d’Etat et de gouvernement européen. But : développer les éoliennes en mer et faire de cette zone « la plus grande centrale d’énergie verte d’Europe » ; négociations prolongation nucléaire avec Engie : ça cale ? )