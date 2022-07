Un membre de l'équipe de tournage tué sur le plateau de la série New York, crime organisé

Un membre de l'équipe de production de la série policière américaine "New York, crime organisé" ("Law & Order : Organised Crime") a été mortellement abattu mardi matin sur son lieu de travail.

L'homme était l'un des gardiens de parking sur le tournage à New York. Il était assis dans une voiture vers 5h15 lorsque l'auteur a ouvert sa portière et a tiré avec une arme.

La chaîne de télévision NBC, qui diffuse la série, a déclaré être "extrêmement attristée et choquée" par ce meurtre. "Nous travaillons avec les autorités locales qui enquêtent sur cette affaire. Nous compatissons avec sa famille et ses amis et demandons à chacun de respecter leur vie privée en ces moments difficiles."

"New York, crime organisé" est la septième série de la franchise policière "Law & Order". Elle compte déjà deux saisons, tandis que la troisième est en cours de tournage.