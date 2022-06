"J'avais pensé à la classique demande en gondole mais...": cet Italien fait sa demande en mariage dans un supermarché (vidéo)

Un Italien a fait cette semaine sa demande en mariage au micro d'un supermarché près de Venise, une nouvelle conception du romantisme qui est peut-être appelée à rivaliser avec la traditionnelle déclaration d'amour à bord d'une gondole.



"Mon amour, je veux te demander quelque chose, en présence de tous", a déclaré Salvatore Costarelli depuis la caisse de ce supermarché situé à Mira, selon une vidéo diffusée samedi sur le site internet du Corriere del Veneto. Et le jeune homme de se lancer: "Je t'aime, tu es ma vie, je veux te demander, veux-tu m'épouser?".



On entend alors des applaudissements hors-champ tandis que les images montrent le rayon des produits d'entretien où la jeune femme, Tiziana Famao, manque de s'effondrer sur son caddy.



On voit ensuite le couple en train de s'étreindre au rayon des surgelés, une bague sort de la poche de Salvatore avant d'être mise au doigt de Tiziana. Enfin un long baiser met au comble de l'enthousiasme les caissières qui laissent exploser rires et applaudissements.

L'heureux couple, les employés et d'autres clients ont fêté l'évènement avec une bouteille de Prosecco, mise au frais dans le frigo de ce supermarché de la chaîne italienne Despar.



La fiancée n'en est pas revenue: habituellement, Salvatore est quelqu'un de "très timide". Ce dernier avait préparé son scénario de demande en mariage des jours à l'avance.



"J'avais aussi pensé à la classique demande (en mariage) à bord d'une gondole", mais "j'ai choisi le supermarché ... pour lui faire comprendre à quel point je tenais à elle", confie-t-il. "J'ai pensé qu'un geste pareil, elle ne l'oublierait pas jusqu'à la fin de ses jours". Le mariage est prévu en décembre en Sicile.