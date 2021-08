À partir de rien, cet adolescent ghanéen invente un SCOOTER électrique et solaire (vidéo)

Avec les moyens du bord, un adolescent ghanéen de 17 ans, Samuel Aboagye, a créé un scooter électrique scolaire totalement fonctionnel. Le but? Améliorer la mobilité au Ghana.

Samuel Aboagye déborde d'ingéniosité ! Cet adolescent ghanéen de tout juste 17 ans a créé, avec les moyens du bord, un scooter électrique et solaire, grâce à ses cours de sciences. Tout en bois, l'engin est totalement fonctionnel, et en plus, écologique. Équipé d'un capteur bluetooth, d'une radio et d'un panneau solaire, le scooter pourrait être déployé afin d'améliorer la mobilité urbaine dans la ville d’Accra, capitale du Ghana.

Samuel adore mettre à profit ses connaissances scientifiques pour créer toutes sortes d’inventions. Et après avoir construit une machine à laver et un drone, ce jeune prodige de la science a inventé de toutes pièces un deux-roues. A partir de rien ! Seulement du bois et un couteau, et voilà le résultat :



© Youtube @Efo Selasi

Dans une vidéo mise en ligne sur youtube, l'adolescent explique comment lui est venue cette idée géniale. Tout est fait à partir d'objets de récupération: bois de chauffage, des téléphones pour fabriquer la batterie ou encore un couteau pour faire les trous. "J'ai utilisé plus de 20 batteries de téléphones", dit-il.

Le scooter est aussi alimenté par une autre batterie, que Samuel a ajouté par la suite afin qu'il est plus de puissance. Pourquoi s'est-il tourné vers un scooter solaire ? "Pour réduire les énergies carbones dans l'environnement car cela cause beaucoup de maladies", explique-t-il. Le scooter peut même tenir jusqu'à 1 semaine sans être chargé!

Et puisqu'il est autant doué et redouble d'ingéniosité, Samuel ne compte pas s’arrêter là. Et nourrit même un rêve de taille : créer sa propre manufacture de voitures, drones et aspirateurs. Avec ses inventions toujours plus surprenantes les unes que les autres, il espère développer l’économie de son pays, l'un des plus pauvres.

D'après les chiffres publiés par l’Oxfam, "environ 24,2 % de la population ghanéenne vit sous le seuil de pauvreté". Et Samuel compte bien changer les choses ou du moins, y contribuer !