Alizée avec ses filles Maggy et Annily: un cliché pris par Grégoire Lyonnet fait FONDRE les fans du couple (photo)

Alizée et Grégoire Lyonnet filent le parfait amour depuis leur rencontre en 2013 sur le plateau de Danse avec les stars. Le couple s'est marié en Corse, il y a 5 ans déjà! Si Alizée était déjà maman d'une fille, née de sa précédente relation avec Jérémy Chatelain, la petite famille recomposée a rapidement été très soudée. Il y a un an, Maggy est venue au monde pour le plus grand bonheur du couple et de sa demi-soeur de 15 ans, Annily.

Sur Instagram, Alizée et Grégoire partagent régulièrement des images de leur famille. Malgré tout, il leur arrive encore de faire le buzz avec certains clichés! C'est le cas pour la dernière photo postée par Alizée, où on peut la voir serrer sa grande fille dans ses bras, qui elle-même serre sa petite soeur de un an avec amour. Cerise sur le gâteau, le cliché a été capturé par Grégoire lui-même!

De quoi ravir les fans de la chanteuse et du danseur. Plus de 56.000 personnes ont liké la photo, et on ne compte pas le nombre de coeurs lancés en commentaire. Même Nolwenn Leroy a fondu devant l'image!

