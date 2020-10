Anne retrouve son alliance 40 ans après l'avoir perdue sur une plage en Bretagne

C'est une belle histoire qui nous vient de France. Anne, pensionnée, a retrouvé la bague de mariage qu'elle avait perdue sur la plage du Palus à Plouha, dans les côtes d'Armor en Bretagne il y a 40 ans... C'est un chercheur de métaux, Nicolas Kasprzyk qui a fait la belle découverte entre la plage et les galets: "J'ai eu un signal dans mon détecteur. Et j'ai trouvé une alliance en très bon état. J'ai pensé que c'était une perte récente."

A l'intérieur de l'anneau, cela indique le contraire: "Il est inscrit à l'intérieur de la bague: Anne et Jean-René avec deux petits coeurs entrelacés et la date du 31 août 1974." Il poste alors une photo sur son profil Facebook. "Cela a été beaucoup partagé et en l'espace d'une douzaine d'heures, j'ai eu une réponse d'une personne qui connaissait les propriétaires", raconte le chercheur d'or.

Un ami du couple les prévient. Anne et Jean-René reconnaissent la bague presque intacte: "Elle n'est même pas cabossée. Cela m'a fait tout drôle. J'ai dû m'asseoir."

Et son mari de plaisanter: "Je lui avais dit que c'était pour cela que je ne lui en ai jamais rachetée une, parce que on l'a retrouvera un jour."

Nicolas Kasprzyk leur a donné rendez-vous sur la plage pour leur remettre en main propre leur fameux bijou...