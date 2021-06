Brent découvre qu'il a un frère... à 70 ans: "Il ne savait pas que j'existais et je ne savais pas pour lui non plus!"

Le père de Brent Harvey est parti lorsqu'il avait 5 mois. Il est décédé il y a plus de 50 ans et Brent n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer. Mais il y a un an, le septuagénaire a fait une incroyable découverte via les réseaux sociaux.

Brent Harvey, habitant de Jefferson, aux Etats-Unis, n'a jamais connu son père, parti alors qu'il avait 5 mois. Un jour, il a réalisé qu'il voulait savoir qui il était. Il a donc envoyé un lettre à l'armée, pour apprendre finalement que son père était décédé un an auparavant. Il n'a donc pas pu le rencontrer... mais il a par contre fait la connaissance de quelqu'un d'autre.

Brent a en effet appris que son père et sa seconde épouse avait encore un membre de leur famille en vie. Il a donc rejoint un groupe Facebook à Lawton, dans l'Oklahoma, pour tenter de le trouver. Un soir, il a reçu un message d'une femme qui disant qu'elle était une amie de l'homme qu'il cherchait. Ce dernier s'appelle Bill... le frère de Brent. "Je me suis dit: oh mon Dieu, j'ai un frère et je ne le savais pas. J'ai craqué et j'ai commencé à pleurer", a confié Brent à KRCG.

Aucun des deux hommes ne savait que l'autre existait. "Nous étions dans la force aérienne au même moment (...) Encore aujourd'hui, je ne peux pas croire que je l'appelle mon frère." Bill explique: "Je connaissais mon père, notre père, mais je ne savais pas qu'il avait des enfants, donc j'ai grandi en pensant être un enfant unique."

Les deux hommes ont désormais envie de rattraper le temps perdu et de passer du temps ensemble. Ils se rencontreront pour la première fois en juillet.