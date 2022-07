C’est quoi le "Barbiecore", la nouvelle tendance mode que les célébrités s’arrachent ?

C’est une mode pour le moins remarquée... Le "Barbiecore" est en train d’exploser chez nos amies les stars. Mais qu’est-ce que c’est? Un retour au rose pétant, au look plastique, aux cheveux parfaitement coiffés voire gominés, des vêtements très près du corps, des chaussures hautes à plateformes et du girly poussé à son extrême. Dans le but de se rapprocher le plus de la célèbre poupée Barbie.

Jouet phare pendant des décennies mais désormais critiquée pour son aspect genré, un film de Greta Gerwing avec Margot Robbie et Ryan Gosling qui sortira en 2023 l’a remise au goût du jour… Dans les garde-robes de nos célébrités pour le moins inspirées!

Megan Fox, Anne Hathaway , Khloé Kardashian, Hailey Bieber: elles sont déjà nombreuses à s’être appropriées cette nouvelle mode très féminine… Qui risque de ne pas plaire à tout le monde !