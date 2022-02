Captures d'écran bientôt notifiées sur Messenger: les réactions les plus drôles vues sur internet

Terrible nouvelle pour les stalkers (ceux qui "espionnent" sur les réseaux sociaux). Dans les prochaines semaines, Messenger connaîtra une nouvelle mise à jour qui signera la fin des captures d'écrans discrètes. En effet, après cette mise à jour, une notification sera envoyée aux personnes concernées par la conversation screenshootée. Plus possible, donc, de capturer secrètement les discussions ou images des uns et des autres...

C'est lors d'une conférence diffusée sur Facebook que Mark Zuckerberg a annoncé cette évolution. "Nouvelle mise à jour pour les conversations Messenger chiffrées de bout en bout pour que vous receviez une notification si quelqu’un prend une capture d’écran d’un message éphémère", a expliqué le patron de Facebook. Ce changement concernera uniquement les messages éphémères de Messenger dans un premier temps, avant d'être appliqué à toutes les conversations par la suite. L'application Instagram (qui appartient à Facebook) devrait bientôt connaître le même sort.

Évidemment, cette nouveauté a suscité des réactions sur les réseaux sociaux, cocasses pour certaines. Nous vous en avons sélectionné un petit aperçu.