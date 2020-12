Pourquoi cette maison isolée sur cette île déserte nourrit les légendes les plus folles

@Instagram The adventuresland

Vous l'avez peut-être déjà aperçue sur les réseaux sociaux: cette maison blanche perchée sur le flanc d'une colline verdoyante sur Elliðaey - une petite île déserte située au sud de l'Islande.

Tout au long des XVIIIème et XIXème siècles, ce site pittoresque - qui est situé au nord-est de l'amas de l'archipel Vestmannaeyjar et complètement exposé aux éléments naturels - abritait une poignée de familles.

Dans les années 1930, cependant, les quelques résidents restants ont déménagé sur le continent à la recherche d'une vie meilleure.

Depuis lors, l'île isolée est déserte et la seule petite maison blanche qui y reste suscite un certain nombre d'anecdotes- certaines plus farfelues que d'autres. Une rumeur dit que cette maison a été construite par un milliardaire excentrique qui y prévoyait de se retirer en cas d'apocalypse de zombies.

D'autres légendes suggéraient que c'est la propriété d'un ermite religieux. Il a même été spéculé à un moment donné que la chanteuse Bjork y possédait l'étrange maison et était en négociations avec le gouvernement pour acheter l'île.

Malheureusement, la réalité est bien moins excitante, nous explique le journal du Sun.

La maison blanche est en fait un pavillon construit par une association de chasse. L'île est peuplée de macareux qui se régalent de l'approvisionnement abondant en poisson dans les eaux aux alentours.

Pour faciliter les parties de chasse, un groupe a fait construire ce pavillon comme base. Bien qu'il ait l'air idyllique, ce lodge au milieu de nulle part a ses inconvénients: il n'y a pas d'électricité, d'eau courante ou de plomberie intérieure - mais il offre une vue imprenable sur une beauté naturelle époustouflante.

L'île est également classée réserve naturelle et zone protégée, car c'est une zone de nidification majeure pour de nombreux oiseaux marins.

Plusieurs voyagistes de la côte sud de l'Islande proposent des excursions d'une journée aux touristes souhaitant admirer les sites spectaculaires que cet endroit offre.