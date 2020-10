Cette mise en scène de l'équipe de Donald Trump moquée sur la toile: avez-vous repéré ce détail grossier?

Le président américain Donald Trump a été photographié alors qu'il était hospitalisé au Walter Reed Medical Center après avoir contracté le coronavirus. Voulant rassurer les citoyens américains sur son état de santé, son équipe a décidé de le mettre en scène assis à un bureau, faisant semblant qu'il signait des documents. Mais à y regarder de plus près, le document que le président signe est un simple morceau de papier vierge... Ce qui a lancé sur Twitter la tendance "#Staged" (#Miseenscène) par les plus fins observateurs qui ont commenté cette photo en long et en large.

La Maison Blanche a publié ces images controversées samedi pendant que Donald Trump recevait un traitement à l'hôpital. La Première Dame, Melania, également testée positive est restée à la Maison Blanche.

La fille de Trump, Ivanka, a partagé l'une de ces images sur sa propre page Twitter, en écrivant: "Rien ne peut l'empêcher de travailler pour le peuple américain. IMPLACABLE!"

Les tentatives du président de ne pas paraître découragé par le virus ont été rapidement repérées par les plus fins observateurs, qui se sont tournés vers les médias sociaux pour accuser Trump de mettre en scène les images et de l'accuser d'entretenir une "présidence de télé-réalité''.