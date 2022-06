Comment ce TikTokeur "distribue du love" aux policiers de toute l’Europe (vidéos)

Un peu de tendresse, ça ne peut pas faire de mal! C’est ce que démontre en tout cas dfaguimba, un TikTokeur qui s’est lancé un défi bien spécial: celui de câliner des agents de police à travers les villes d’Europe!

Sur ses nombreuses vidéos, on suit ce Malien en train d'approcher des citoyens pour leur proposer un câlin mais également pour "distribuer du love" à des policiers. À Berlin, à Mons, à Paris, à Cologne, à Hambourg, à Zurich, on voit @dfaguimba s’approcher des forces de l’ordre les bras tendus… Et elles lui rendent bien! Sur la plupart de ces démonstrations "d’énergie positive", les policiers acceptent d’enlacer le TikTokeur.

Des séquences qui donnent déjà le sourire à 3 millions d’abonnés.