Comment traverser un canal avec un maximum de classe? La démonstration impressionnante d’Adrien à Rotterdam (vidéo)

Le champion d'Europe de skimboard glisse sur l'eau avec une facilité déconcertante. Un talent qui lui permet de traverser les canaux avec la manière...

Mercredi 28 juillet, Adrien Raza, 25 ans, a publié une vidéo de sa dernière prouesse en skimboard sur son compte Instagram. On y voit le jeune homme s’élancer vers le canal Noorderkanaal à Rotterdam, sauter sur sa planche et glisser sur l’eau en toute décontraction pour rejoindre l’autre rive.

Adrien Raza est un as de cette discipline qui consiste à surfer sur une fine couche d'eau, généralement dans l’écume des vagues. Cela fait 8 ans qu’il prend part à des compétitions. Il a remporté 4 fois le titre de champion d’Europe de skimboard.



"Je me suis mis au skimboard grâce à mon cousin, j'étais en vacances en France, raconte-t-il à Ruptly.tv. Il avait un skimboard et je l'ai essayé une fois. Je n'en avais jamais entendu parler avant, alors quand je suis rentré chez moi, je suis allé sur YouTube et j’ai regardé up".



Avant de réussir cette impeccable traversée du canal Noorderkanaal, le jeune homme est tombé à l'eau bon nombre de fois (comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous). La classe, ça se travaille !