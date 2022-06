Denise: "Tout le monde pense que je suis Kate Moss" (vidéo)

Denise Ohana, une femme originaire de Liverpool, en Angleterre, ressemble beaucoup au mannequin Kate Moss. Dans la rue, les passants sont persuadés de croiser la star. Denise se fait régulièrement arrêter par des inconnus lorsqu'elle se déplace.



C'est depuis l'adolescence que les gens ont commencé à remarquer cette ressemblance. "Vers l'âge de 16 ans, on me criait dans la rue : "Oh mon Dieu, voilà Kate Moss !" et les gens me demandaient : "Je peux être ton agent ? (...) En vieillissant, j'ai l'impression de me transformer de plus en plus en Kate, mais ce n'est pas comme si c'était fait exprès. J'ai presque l'impression de lui ressembler davantage quand je ne suis pas maquillée, on peut alors voir les traits, sans maquillage", confie la femme à Truly.



Grâce à sa ressemblance avec Kate, la quarantenaire a une belle carrière de sosie et est devenue une sorte de célébrité locale dans sa ville natale.