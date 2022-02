Depuis 10 ans, il compile les photos des maisons les plus laides de Belgique (photos)

C'est une collection originale qui est exposée en ce moment à la Ruby Gallery jusqu'au 5 mars. Une collection des photos des maisons les plus laides de la Belgique repérées par un Flamand, Hannes Coudenys, 39 ans. Depuis de nombreuses années, l'homme part en "safari" en Flandre où il déniche les maisons les plus moches du pays. De ces recherches, il en a créé une marque "Ugly Belgian Houses". Déclinée en livres, site internet, émissions télévisées et réseaux sociaux, il rencontre un franc succès: 14.300 abonnés sur Twitter, 155.000 sur Instagram, 117.000 "likes" sur la page Facebook.

Devenu très célèbre dans le nord du pays, Hannes, multiplie les apparitions télévisées. Et l'homme de raconter au journal l'Echo être tombé devant une jeune fan du site internet lors d'une de ces dernières visites: "Enfin! C'est vous, j'étais sûre que vous viendriez un jour!", s'est écrié l'adolescente du foyer étant une grande fan du blog, estimant visiblement que son habitation avait sa place sur celui-ci…

Pour voir toutes les maisons, cliquez ici.