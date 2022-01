Retrouvée par des enfants alors qu'elle était un bébé, Fritzi, une femelle raton laveur est devenue leur animal domestique (vidéo)

C'est une histoire assez originale qui nous vient de Berlin en Allemagne. Un couple de vétérinaires a adopté un raton laveur. L'animal a été retrouvé par des enfants à l'âge de quelques semaines et est devenu depuis l'animal domestique d'une famille berlinoise.

Ces soignants aimants lui ont créé une page Instagram appelée "Fritzi the Rescue Raccoon" qui compte près de 10.000 abonnés. Ils y partagent des images de la vie quotidienne de Fritzi avec d'autres ratons laveurs Marvin et Paul (accueillis également par la suite), Anouk le chien et les chats Bruno et Miro.

"Les ratons laveurs peuvent être apprivoisés comme des chats et peuvent absolument être domestiques", a expliqué la vétérinaire, dont la maison a été convertie refuge pour les ratons laveurs.

"Quand un raton laveur est nourri au biberon, il nous fait beaucoup confiance", déclare sa propriétaire au Mississipi link.

Laininger a dû obtenir un permis spécial pour garder ses ratons laveurs, mais a déclaré qu'elle ne considérait pas sa maison comme un sanctuaire pour animaux et ne s'occuperait que des animaux qu'elle est autorisée à soigner. Cependant, elle aimerait créer une association de ratons laveurs dans la ville.

"Fritzi aime le plus les dattes séchées et les avocats, ainsi que les raisins et les noix. Elle est un peu timide, mais quand des gens qu'elle ne connaît pas lui apportent quelques cacahuètes, elle aime tout le monde."

"Elle aime jouer avec Anouk le chien dans le jardin avant de profiter d'un long sommeil dans le panier du chat", décrit Michael.

Les ratons laveurs ne sont pas originaires d'Allemagne. Ils étaient à l'origine importés d'Amérique du Nord pour leur fourrure et, au cours des dernières décennies, des milliers d'espèces ont migré des forêts allemandes vers les villes. Aujourd'hui, les ratons laveurs sont présents dans toute l'Europe.

Dans la nature, les ratons laveurs sont des animaux solitaires, à l'exception de la saison de reproduction, qui s'étend de janvier à juin. Ils mangent de la viande et des légumes et préfèrent les sauterelles, les noix, les baies, les souris, les écureuils et les œufs d'oiseaux.