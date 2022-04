C’est un bel acte de bravoure que nous montre cette vidéo diffusée le jeudi 21 avril.

On y voit des hommes, probablement des ouvriers, s’armer d’une pelleteuse afin de sauver un chien de la noyade.

L’animal était tombé dans un canal d’irrigation et a été emporté par le courant.

Grâce à la pelleteuse plongée au-dessus du canal et à la force de l’un de ces hommes, le chien a pu être sauvé et est retourné sur terre sain et sauf. Plus de peur que de mal!