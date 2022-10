En situation de handicap, Jenny est obligée de ramper pour aller aux toilettes de l'avion: "on m’a dit que je ferais mieux de porter une couche" (vidéo)

En situation de handicap, Jenny Berrie, une jeune femme originaire du Royaume-Uni, a été filmée en train de se traîner dans l'allée d'un avion AlbaStar, déclarant que le personnel de cabine avait refusé de l'aider à se rendre aux toilettes. Ne pouvant pas compter sur l’aide des hôtesses et stewards de la compagnie, elle a décidé de poster la vidéo sur son compte TikTok.



Dans sa vidéo, qui a recueilli plus de 5 millions de vues, Jenny Berrie a également ajouté qu'un membre de l'équipage du vol lui aurait dit que "les personnes handicapées devraient simplement porter des couches" pour éviter qu'une telle situation se produise.



Son témoignage et les images ont tellement fait scandale sur les réseaux sociaux que le directeur général de la compagnie à présenter ses excuses personnellement à la Britannique. Bien avant que ce dernier ne se mêle de l'histoire, une porte-parole de la compagnie aérienne avait toutefois pris la défense du personnel en expliquant qu'il n’est pas autorisé à porter un passager. Elle s'était également étonnée de savoir pourquoi "son compagnon ne l’avait pas aidé".



L'histoire a tellement fait grand bruit sur les réseaux sociaux que Jenny Berrie a été invitée dans un talk-show télévisé pour parler de sa mésaventure : "C’est frustrant de voir qu’ils tentent de tourner la chose comme si c’était ma faute", a déclaré Jenny durant l’émission. "Toutes les autres compagnies, même low-cost, ont des chaises roulantes à bord pour ce genre de chose".



En effet, les compagnies aériennes transportent souvent les passagers handicapés à l'aide de fauteuils roulants spécialement construits pour passer dans les allées des avions. Si aujourd'hui, les compagnies ne sont pas obligées d'en posséder, Jenny aimerait bien les rendre obligatoires. Elle a donc lancé une pétition qui a obtenu près de 5 000 signatures.