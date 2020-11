Étranges décorations de Noël en forme de pénis dans cette commune flamande: même le bourgmestre en rit

(c) Facebook : Anthony Dumarey

Dans la ville d'Oudenburg, en Flandre, les décorations lumineuses de Noël sont... originales, cette année.

Ça ne vous aura pas échappé : de nombreuses communes belges ont déjà commencé à décorer leurs rues pour les fêtes de fin d'année. Très souvent, on retrouve les couleurs rouges et vertes, des lumières, des panneaux lumineux "Joyeuses Fêtes". Mais très rarement, on découvre aussi des décorations d'un tout autre goût.

C'est le cas à Oudenburg, une petite ville de Flandre occidentale qui compte moins de 10.000 habitants. Là-bas, certaines décorations évoquent des idées bien loin de l'esprit de Noël. Un long tronc droit illuminé, coiffé d'un chapeau rond et bleu.

Ce détail n'a pas échappé à la presse flamande, qui n'hésite pas à nommer les choses : ces décorations ressemblent tout bonnement à des pénis géants.

Le bourgmestre a de l'humour

A la tête de cette commune sans histoire : Anthony Dumarey, le bourgmestre Open VLD. Son objectif était d'offrir plus de décorations de Noël à ses habitants, en cette période difficile pour beaucoup. "Nos équipes techniques ont fait un magnifique travail ces derniers mois pour offrir à notre ville une ambiance lumineuse pour Noël", réagit le bourmestre sur sa page Facebook. "Et ce, avec un budget responsable."

Et il n'est pas peu fier de ses décorations, puisque les médias en parlent : voilà un beau coup de projecteur sur sa ville. "Nous ajouterons les boules de Noël plus tard", conclut le bourgmestre avec beaucoup d'humour.